Цифровой терморегулятор XH-W3001 с датчиком 110~220V

Описание Цифровой регулятор температуры XH-W3001 (-50 °C ~ +110 °C) пит 110-220в

Предназначен для поддержания температуры среды в заданных пределах. Цифровой регулятор температуры/контроллер XH-W3001 может работать в паре с нагревателем или охладителем.

Параметры

Диапазон регулирования температуры: -50 °C ~ 110 °C

Точность измерения температуры: ± 0.2 C

Точность регулирования температуры: ± 0.1 °C

Измерение входного: NTC 10 K L- зонд длиной 1 метр водонепроницаемый

Напряжение питания:AC 110-220В

Выходная мощность: Вт/ 1500 Вт

Выходной ток: до 10 А

Габаритные размеры: 60 * 45 * 31 мм

Инструкция пользователя

Нажимаем и удерживаем кнопку "вверх". Через 5 сек дисплей замигает. Устанавливаем температуру включения терморегулятора.

Нажимаем и удерживаем кнопку "вниз". Через 5 сек дисплей замигает. Устанавливаем температуру выключения терморегулятора.

Если температура включения ниже температуры выключения, то с термостатом применяется нагреватель.

Если температура включения выше температуры выключения, то с термостатом применяется охладитель.

Нагрузка подключается напрямую к жёлто-чёрной паре проводов.

ВНИМАНИЕ!!! На этих проводах при срабатывании термостата появляется сетевое напряжение!!!

В комплекте термостат в корпусе и герметичный температурный датчик на проводе ~1 метр.

Возможен монтаж термостата на DIN рейку.