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Цифровой терморегулятор XH-W3001 с датчиком 110~220V

Артикул: 7529
Цифровой терморегулятор XH-W3001 с датчиком 110~220V
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350 руб.

Описание Цифровой регулятор температуры XH-W3001 (-50 °C ~ +110 °C) пит 110-220в

Предназначен для поддержания температуры среды в заданных пределах. Цифровой регулятор температуры/контроллер XH-W3001 может работать в паре с нагревателем или охладителем.

Параметры

  • Диапазон регулирования температуры: -50 °C ~ 110 °C
  • Точность измерения температуры: ± 0.2 C
  • Точность регулирования температуры: ± 0.1 °C
  • Измерение входного: NTC 10 K L- зонд длиной 1 метр водонепроницаемый
  • Напряжение питания:AC 110-220В
  • Выходная мощность:  Вт/ 1500 Вт
  • Выходной ток: до 10 А
  • Габаритные размеры: 60 * 45 * 31 мм

Инструкция пользователя

Нажимаем и удерживаем кнопку "вверх". Через 5 сек дисплей замигает. Устанавливаем температуру включения терморегулятора.
Нажимаем и удерживаем кнопку "вниз". Через 5 сек дисплей замигает. Устанавливаем температуру выключения терморегулятора.
Если температура включения ниже температуры выключения, то с термостатом применяется нагреватель.
Если температура включения выше температуры выключения, то с термостатом применяется охладитель.
Нагрузка подключается напрямую к жёлто-чёрной паре проводов.

ВНИМАНИЕ!!! На этих проводах при срабатывании термостата появляется сетевое напряжение!!!

В комплекте термостат в корпусе и герметичный температурный датчик на проводе ~1 метр.
Возможен монтаж термостата на DIN рейку.

 

 

 

 

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